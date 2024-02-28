- Dursun Özbek: " Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:
"Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkaracağız"
İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, "Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz" dedi.
Galatasaray Divan Kurulu Şubat ayı Olağanüstü Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.
Mali tablolarla ilgili divan toplantısı yaptıklarını belirten Başkan Özbek, "Bir konuda net olarak gözüken bir şey var. Örneğin bundan önceki 6 aylık dönemde konsolide olarak ödediğimiz faiz miktarı 6 aylık için 200 küsur milyonlardayken ve o dönemde faiz oranları 10-11'de seyrettiğinde, ödenen faiz miktarı o kadardı. Şimdi 1 Haziran-30 Kasım ikinci 6 aylık dönemde faiz oranı 35-36'larda seyrederken, ödenen faiz miktarı 540 milyon TL civarında. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün 45-46'lardayız. Her zaman ifade ettiğim gibi; faiz, Galatasaray'ın kanayan yarası. Çünkü tabloya baktığınız zaman faaliyetlerimizde Galatasaray son derece başarılı. Yaklaşık olarak eğer Galatasaray bu faiz yükünden kurtulmuş olaydı, bugün 6 aylık konsolide bilançosunda çok güzel karlılığı vardı. Tabloda bunları net olarak göreceksiniz. Seçildiğimiz birinci günden beri söylediğimiz en önemli şey, Galatasaray'ın kanayan yarası olarak ifade ettiğim faiz sarmalından çıkmamız lazım. Bunun için çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Kısa sürede yapılandırmadan oluşan borcumuzu ödemek suretiyle Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkaracağız. Hepinize teşekkür gönderiyorum" diye konuştu.
"Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var"
Galatasaray'ın önemli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Özbek, "Bu dönemden geçerken Galatasaray'a karşı açılan 7, 8, 9 cephe var. Bu cephede arkadaşlarımla beraber büyük mücadele veriyoruz. Onun için her zamankinden daha fazla sizin, bizim arkamızda durmanıza ihtiyacımız var. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın hem sportif hem finansal olarak başarılı yürüyüşüne çelme takmak isteyen bir sürü mihraklar var. Her fırsatta bunu her şekilde kullanıyorlar. Onun için özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var" şeklinde konuştu.
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Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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