Dursun Özbek: Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olunamayacağını söyledi.

14.08.2024 15:59
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- Dursun Özbek: " Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Her şey iyi giderken bizi dağıtmak için gösterilen bu çabalara karşı tepkimizi birlikte koyalım. Biz birlik olursak ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar. Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar" dedi.

Galatasaray'da Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşiyor. RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Başkan Özbek, seçim sonrasındaki projelere ilişkin bilgiler verdi. Galatasaray'ın yeni tesisi Kemerburgaz'a geçme konusunda bir gecikme yaşandığını söyleyen Özbek, "Kemerburgaz'da küçük bir gecikme yaşıyoruz çünkü ana müteahhitle olan bir sıkıntımız vardı. Kendisi 1 buçuk ay önce görevi bıraktı. Biz kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa bir sürede tesis her noktasıyla hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor"

Tek hedeflerinin lig şampiyonluğu olmadığını, Avrupa'da da başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Özbek, "Futbol takımımız Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa maçında alınan üzücü mağlubiyetten sonra yeni sezona galibiyetle başladı. Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlama şampiyon takımın iskeletini koruyarak 3 bölgeye transfer yapmaktı. 3 Ağustos itibariyle bu 3 bölgenin transferlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bu sezon hedefimiz 25. şampiyonluğumuzu alıp 5. Yıldızı almak ve taraftarımızı gururlandırmaktır. Tabii ki tek hedefimiz bu değil. Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor. Kurduğumuz kadro ve önümüzdeki dönemde olabilecek eklemelerle bunu başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar"

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden kulübün yıpratılmaya çalıştığını fakat birlik oldukları takdirde kimsenin kendilerine engel olamayacağını ifade eden Dursun Özbek, "2 sezondur şampiyon olan bir takımın üzerine bu kadar arsız bir şekilde, akıl almaz iftiralarla, yalanlarla gelmelerini açıkçası bekliyorduk. Ama bizi asıl üzen bu saldırılara karşı siz değerli Galatasaraylılardan yeterince destek görememiş olmamızdır. Sizlerden ricam bu saldırılara karşı yanımızda olduğunuzu daha fazla hissettirmeniz gerekiyor. Öyle ki hiçbir başarı kazanmamakla ve hiçbir katma değer oluşturmamakla itham edildik. Ben ve arkadaşlarım sizlere verdiğimiz sözleri tutmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte hangi konu olursa olsun sizinle şeffaf bir biçimde paylaşmaya çalıştık. Sizlerden rica ediyorum; her şey iyi giderken bizi dağıtmak için gösterilen bu çabalara karşı tepkimizi birlikte koyalım. Biz birlik olursak ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar. Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray'ın başarılarla dolu geleceğinin bugünden yazılmasına engel olamayacaklar - Son Dakika

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