Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik - Son Dakika
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Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik

14.06.2022 14:11
Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik

"Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en başarılı kulüp olmak zorundadır""Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek"SERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray Kulübü'nde cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde ikinci kez başkan olan ve bugün mazbatasını alan...

" Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en başarılı kulüp olmak zorundadır"

"Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek"

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray Kulübü'nde cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde ikinci kez başkan olan ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti. Özbek ve yönetimi daha sonra Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da kabrine ziyarette bulundu. Özbek daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek istediklerini belirten Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'a hizmet etmek için bugün başlıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçireceğiz. En önemli konumuz, Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik. Bunu da ancak sevgiyle oluşturabiliriz. Bizim en önemli arzumuz bu" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY, CUMHURİYET'İN 100. YILINDA EN BAŞARILI KULÜP OLMAK ZORUNDADIR"Yönetim kurulu ile bu akşam bir toplantı yapacaklarını ve teknik direktör konusunun da burada gündeme geleceğini ifade eden Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüptür. Bu spor dallarının Türkiye'de yayılması açısından büyük emek sarf etmiştir. Bunun için de Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en çok kupa alan ve en başarılı kulüp olmak zorundadır. Ben ve arkadaşlarım da bunun için çalışıyoruz. Diğer konularla ilgili de önceden çalışmalarımız vardı. Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek" diye konuştu."HEM FUTBOL HEM DE DİĞER AMATÖR ŞUBELERDE ÖNEMLİ BAŞARILAR HEDEFLEDİK"

Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedeflediklerine dikkat çeken Dursun Özbek, "Daha önce de söylediğim gibi, sevgiye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı. En azından 100. yılda, Galatasaray sevgi iklimini oluşturmayı başarmış bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda en başarılı kulüp olmalıyız. Hem futbol hem de diğer amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik, inşallah da başaracağız" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik
Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik
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Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Cumhuriyet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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