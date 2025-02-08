Dursun Özbek'in Cezası 45 Günden 22 Güne İndirildi

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Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itirazları görüşüldü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını Tahkim Kurulu 22 gün olarak uyguladı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 2'nci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL cezasını kurul kaldırırken; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na verilen ceza aynı miktarda onandı.