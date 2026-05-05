Dursun Özbek Tek Aday

05.05.2026 18:34
GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, 16-23 Mayıs 2026'da yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girecek.

Galatasaray Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul'un ilk toplantısı 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 23 Mayıs 2026 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Bu seçime tek aday olarak girecek mevcut başkan Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer alacak isimler de belli oldu. Dursun Özbek'in yönetiminde asil üye olarak Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Abdullah Kavukçu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan ve Özen Kuzu yer alacak. Yedek üyeler ise Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz ve Ömer Sarıgül olacak.

Kaynak: DHA

