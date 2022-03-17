Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor

17.03.2022 14:08
Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 2022 yarış takvimine alınan 2. Dursunbey Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası 20 Mart Pazar günü Saz bölgesinde start alacak.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 2022 yarış takvimine alınan 2. Dursunbey Kros Duatlonu Türkiye Şampiyonası 20 Mart Pazar günü Saz bölgesinde start alacak. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katılacağı büyük organizasyon için hazırlıklar sürüyor.

Dursunbey'i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından ikinci kez organize edilen Dursunbey Kros Duatlonu, 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katılacağı organizasyon öncesi ilçede bulunan oteller tamamen dolarken, yarışma başvuruları 13 Mart Pazar günü son buldu.

Yıldız, M3, genç, elit, yaş grubu kategorilerinde gerçekleşecek olan yarışlarda, kategorilere göre ilk ödül töreni 20 Mart Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Yarışlar hakkında bilgi veren Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon bünyesinde ikinci kez kros duatlon yarışlarının gerçekleşeceğini ve buna Dursunbey'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Kros duatlonun koşu ve bisiklet etabından oluştuğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Federasyonumuz bünyesinde 2020 yılında yaptığımız ilk kros duatlon yarışlarının ardından pandemi sebebi ile 2021 yılında duatlon yarışlarını gerçekleştirememiştik. Pandeminin ardından bu yıl ikinci kez Dursunbey'de yarışlarımızı gerçekleştireceğiz. Aylardır hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve çok önemsediğimiz bu yarış için saha çalışmalarımız devam ediyor. Dursunbey'de sporcularımızı toz, toprak ve çamur dolu zorlu bir parkur bekliyor. 2020 duatlonu nda olduğu gibi parkurda tren yolu ve nehir geçişi gibi farklı unsurlar da olacak. Bilindiği gibi kros duatlon branşımız da güçle, savaşmayla, mücadele ile alakalı. Sporcularımızı ve sporseverleri Dursunbey yarışlarımıza bekliyoruz" dedi.

Saz mesire alanı bölgesinde Pazar günü saat 10.00'da ilk olarak koşu daha sonra bisiklet ve yine koşu ile başlayacak olan yarışların en uzun etabı 10 km koşu, 25 km bisiklet ve 5 km koşu toplamda 40km ile elit ve yaş grupları kategorilerinin olacak. Yarışın en kısa etabını ise 3.7 kilometre ile M3 kategorileri gerçekleştirecek. - BALIKESİR

Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor
Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor
Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor
Dursunbey'de kros duatlon heyecanı başlıyor

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Triatlon, Türkiye, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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