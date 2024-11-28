Duru Sahra Olcay Avrupa 2.\'si

Spor

Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'nda 2'nci olan Duru Sahra Olcay Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik'i ziyaret etti.

Arnavutluk'un Tiran kentinde yapılan Avrupa Taekwondo Çocuklar ve Yıldızlar Şampiyonası'na Eskişehirli sporcu Duru Sahra Olcay da katıldı. Şampiyonada performansı ile Avrupa 2.'si olan Duru Sahra Olcay, mutluluğunu antrenörü Hatice Kübra Yangın, arkadaşları ve ailesiyle yaşadı. Avrupa 2.'si olan Duru Sahra Olcay, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik'i ziyaret etti. Vali Yardımcısı Şenlik, Duru Sahra Olcay'a başarılar dileyip, Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR