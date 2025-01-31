Dusan Tadic: \'Daha Güçlü Olacağız, 3 Yeni Oyuncu Ekleyeceğiz\'

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Fenerbahçe 'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic , "Çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. 3 yeni oyuncu daha ekleyeceğiz. Oynayacağımız tüm rakiplerimiz iyi. Zor olacaktır elbette ama biz en uzak noktaya ilerlemek istiyoruz. Biz adım adım ilerleyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son haftasında deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin hücum oyuncusu Dusan Tadic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tur atlamanın önemli olduğunu ifade eden Tadic, "Bizim açımızdan tur atlamak çok önemliydi. Zor bir maçtı. Listede eksik olan oyuncular vardı, sarı kart cezalısı oyuncular var ve sakat oyuncular var. Bugün bir üst tura adımızı yazdırmayı başardık. Bana göre çok muhteşem bir karakter gösterdik. Çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. 3 yeni oyuncu daha ekleyeceğiz. Oynayacağımız tüm rakiplerimiz iyi. Zor olacaktır elbette ama biz en uzak noktaya ilerlemek istiyoruz. Biz adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'BİZLER TECRÜBELİ OYUNCULARIZ'

Formasyonun veya oynadığı mevkinin onun için fark etmediğini dile getiren Tadic, "Açıkçası ben her pozisyonda ve her formasyonda oynamaktan rahatım. Önemli olan oynanmak istenen oyunu ortaya koyabilmek. Hangi formasyonda oynadığımız bu benim için çok önemli değil. Bizler tecrübeli oyuncularız. Hangi sistemde oynuyorsak buna adapte olabiliyoruz. Tabii ki bu maça da bağlı olan bir şey. Bu elbette Hocamızın kararı. Bizim onun talimatlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Bunlardan daha önemlisi kazanmak. Sistemler daha az önemli bu noktada" ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ OYUNCULAR TAKIMA KATILDI'

36 yaşındaki Sırp oyuncu sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bizler büyük bir camiayız. Kazandığımızda elbette atmosfer daha da yukarı çıkıyor. Bizim de beklentimiz tabii ki bu. Kaybettiğiniz zaman tabii ki de kimse mutlu olmuyor. Galibiyetlerle yolumuza devam etmek gerekiyor. Yeni transferlerimiz bizim daha iyi olmamız noktasında bize yardımcı olacaklardır. Zaten iyi oyunculara sahibiz ve çok iyi oyuncular takıma katıldı. Kulüp iyi bir iş çıkardı. Her şey için mücadele edip savaşacağız."