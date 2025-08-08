Dusan Tadic\'in Al Wahda\'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırdığı eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu.

AL WAHDA'YA TRANSFER OLDU

Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda'nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda'da" ifadesine yer verildi.

ADETA SERVET KAZANACAK

Deneyimli oyuncunun yeni takımında kazanacağı maaş da belli oldu. Sırp basınında yer alan haberlere göre; 36 yaşındaki yıldız oyuncu, Al Wahda'dan yıllık 7 milyon euro + başarı bonusları kazanacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.