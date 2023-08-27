Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un kendi evindeki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi sona erdi.

DEV SERİ SONA ERDİ

Ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi sona erdi.

YILLAR SONRA BİR İLK

Bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.