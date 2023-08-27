Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi - Son Dakika

Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi

Son Güncelleme: 27.08.2023 16:56

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, üst üste ikinci yenilgisini aldı. Tarihi boyunca rakibine karşı evinde oynadığı Süper Lig müsabakasını ikinci kez kaybeden Trabzonspor, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takımın bu mağlubiyetle birlikte sahasındaki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un kendi evindeki 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi sona erdi.

DEV SERİ SONA ERDİ

Ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi sona erdi.

YILLAR SONRA BİR İLK

Bordo-mavili takım, 2016-17 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor ayrıca, evinde rakibine karşı oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol birden gördü.

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un 2 bin 492 günlük yenilmezlik serisi de sona erdi - Son Dakika
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