Duygu Dirgen Balkan şampiyonu - Son Dakika
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Duygu Dirgen Balkan şampiyonu

03.10.2022 16:21
Duygu Dirgen Balkan şampiyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinin judodaki gururu Duygu Dirgen, +78 kiloda altın madalyanın sahibi olarak Balkan Şampiyonu oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinin judodaki gururu Duygu Dirgen, +78 kiloda altın madalyanın sahibi olarak Balkan Şampiyonu oldu.

Gençler Balkan Şampiyonası Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya milli forma ile katılan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Duygu Dirgen, rakiplerini yenerek kazandığı altın madalya ile +78 kiloda Gençler Judo Balkan Şampiyonu oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Balkan Şampiyonu olan sporcumuz Duygu Dirgen'i başarılarından dolayı tebrik ediyor, kulübümüzü ve ailesini kutlar başarılarının devamını dilerim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Karadağ, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duygu Dirgen Balkan şampiyonu - Son Dakika

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