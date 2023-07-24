Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı

24.07.2023 19:35

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin ayrılış videosunda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yıldız futbolcu taraftarlara veda mesajı yayınladı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi sitesinden bir veda videosu yayınlandı. Videoda Macar stoperin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin ayrılış videosunda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yıldız futbolcu taraftarlara veda mesajı yayınladı.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi sitesinden bir veda videosu yayınlandı. Videoda Macar stpoerin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

12.3 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.

Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı
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Attila Szalai, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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