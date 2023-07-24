Fenerbahçe'den Hoffenheim'e transfer olan Attila Szalai'nin ayrılış videosunda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Yıldız futbolcu taraftarlara veda mesajı yayınladı.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcu için resmi sitesinden bir veda videosu yayınlandı. Videoda Macar stpoerin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.
Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.
Son Dakika › Spor › Duygulanmamak elde değil! Fenerbahçe'den ayrılan Szalai, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika