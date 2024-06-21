Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Futbol Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Futbol Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi birimleri tarafından düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Teknik Servis oldu. Turnuvaya katılan 10 takım arasında çekişmeli geçen maçların finalinde Teknik Servis, Anestezi Yoğun Bakım takımını penaltılar sonucunda yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Muncurlu Fizik Tedavi Futbol Takımı oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şampiyonluk kupasını Teknik Servis takımına takdim ederek tüm takımlara teşekkür etti.

21.06.2024 11:20  Güncelleme: 11:29
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi birimleri tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen futbol turnuvasının şampiyonu Teknik Servis oldu. Şampiyon takıma kupasını Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz verdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde, çalışan personeller arasında dayanışmayı artırmak, personelin yoğun iş stresinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi personelinden oluşan ve 10 ayrı takım kuruldu. Kurulan takımlar birimler arası futbol turnuvasında karşılaştı. Çekişmeli geçen maçların finalinde ise Teknik Servis ile Anestezi Yoğun Bakım karşı karşıya geldi. Düzce hakemlerinden Ahmet Şahin'in yönettiği maçta normal süre 2-2 bitti. Penaltılar sonucunda Teknik Servis, Anestezi Yoğun Bakımını 4-3 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Turnuvanın üçüncüsü ise Muncurlu Fizik Tedavi Futbol Takımı oldu.

"İletişim ve dostluğu arttırdı"

Final maçının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz şampiyonluk kupasını Teknik Servis Takımına takdim ederek iki takım oyuncularını tek tek tebrik etti.

Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Yasin Yılmaz, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Düzce Atatürk Devlet Hastanesi birimler arası futbol turnuvasının hastane personelimizin motivasyonunun arttırılması, personel arasında iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla güzel bir organizasyon oldu. Turnuvada centilmenlik ve sportmenliğin üst seviyede olmasından dolayı da mutluyuz. Turnuvaya katılımın çok yoğun, lig maçlarını aratmayacak heyecanda ve kalabalık tribünler eşliğinde yapılması, personelimiz tarafından da olumlu yönde geri bildirimler almamızı sağladı. Turnuvayı düzenleyen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yönetimine ve turnuvaya katılan tüm takımlara, sporculara, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Futbol Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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