Düzce Atletik, Besaşspor'a Yenildi - Son Dakika
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Spor

Düzce Atletik, Besaşspor'a Yenildi

Düzce Atletik, Besaşspor\'a Yenildi

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Düzce Atletik, Besaşspor'a 44-51 mağlup oldu.

20.01.2025 20:07
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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 8. hafta maçında Düzce Atletik evinde karşılaştığı Besaşspor'a 44-51 yenildi.

Salon: Bahçeşehir

Hakemler: Melik Kaya, Celal Görmüş, Mehmet Emin Raşitoğlu

Düzce Atletik: Aylin Karagöz, Azra Hatice Kaplan, Duygu Erdem, Esma Çengel, Fatma Bengisu Ağın, Hamide Nur Gürbüz, İrem Nur Özdamar, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, Serra Nehir Ateş, Sıla Tur

Besaş Spor: Ayzem Ekici, Burcu Özbaltalı, Cansu Özdoğan, Dilay Usta, Eylül Sude Bayraklı, Gökçem Miray Yılmaz, Kınay Ece Şahin, Nisa Işık, Sevda Esenler Tunçluer

1. Periyot: 9-13 (Besaşspor lehine)

Devre: 17-26 (Besaşspor lehine)

3. Periyot: 32-42 (Besaşspor lehine) - DÜZCE

Kaynak: İHA

Melik Kaya, Bahçeşehir, Basketbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Atletik, Besaşspor'a Yenildi - Son Dakika

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