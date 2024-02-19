Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü U18 Basketbol Yerel Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü U18 Basketbol Yerel Ligi şampiyonu oldu

Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü U18 Basketbol Yerel Ligi şampiyonu oldu

Düzce U18 Basketbol Yerel Ligi müsabakalarında Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 5 takım katıldı ve Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü birinci oldu. Ödüller, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından takdim edildi.

19.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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DÜZCE(İHA) – Düzce U18 Basketbol Yerel Ligi müsabakalarında şampiyon Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü oldu.

Bahçeşehir Spor Salonunda 3-17 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan U18 Yerel Lig müsabakalarına 5 takım katıldı. Turnuva sonunda Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü ikinci, 1907 Spor Kulübü üçüncü ve Düzce Atletik Spor Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü U18 Basketbol Yerel Ligi şampiyonu oldu - Son Dakika
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