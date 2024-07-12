Düzce Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu Belli Oldu

12 Kızlar Basketbol yerel ligi müsabakaları sona erdi. Şampiyon Düzce Basket Spor Kulübü oldu.
Düzce'de 8-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan U-12 Kızlar Basketbol Yerel ligi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Düzce Basket Spor Kulübü birinci, Düzce Atletik Spor Kulübü ikinci, Düzce Akademi Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE
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