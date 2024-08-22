Düzce Belediyesi Gençlere Yaz Kampı Düzenliyor

Spor

Düzce Belediyesi yaz tatilinde planlanan gençlere yönelik organizasyonlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Spor Mahallemde etkinliğinde doldurdukları form ile başvuruda bulunan gençler, Samandere Sosyal Tesisleri Yaz Kampı'nda bir araya geldi.

Düzce Belediyesi gençlerin talep ve beklentilerine yönelik çalışmalarına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü aracılığı ile sürdürüyor. Yaz döneminde gençlerin spora teşvik edilmesi ve doğa gezileri, kamplarına katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen Spor Mahallemde organizasyonlarında başvuruda bulunan gençler kampta buluştu. Samandere Sosyal Tesisleri'nde hazırlanan kamp alanında misafir edilen gençler İtfaiye Müdürlüğü'nden gelen ekiplerden temel yangın ve acil müdahale eğitimleri aldı. Ayrıca Bilim Merkezi'nden getirilen teleskop ile yıldız ve gezegen gözlemi de yaptı.

Spor Mahallemde etkinliğinde başvuru formu doldurarak kampa katılmak istediğini belirten gençler, farklı gruplar halinde birer gün süreyle kamptan faydalanacak. 3 gün sürecek organizasyonda sportif ve eğitim çalışmalarına katılan gençler aynı zamanda eğlenceli saatler geçirdikleri kamp için Düzce Belediyesi'ne teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. - DÜZCE