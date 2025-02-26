Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, U-17 Şampiyonasında Dördüncü Oldu

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Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Tokat'ta düzenlenen U-17 Serbest Güreş Şampiyonasında takım halinde dördüncülüğü elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Tokat ilinde düzenlenen U-17 Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada mindere çıkan Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları bireysel başarılarının yanı sıra takım halinde de başarılı olarak dördüncülüğü elde etti. Şampiyonada mücadele eden sporcularımızdan 45 kiloda Mert Halil İşler birinciliği elde ederek altın madalya kazanırken, 52 kiloda Ensar Demirbayraklı ve Onurcan Aslan üçüncü oldu. 55 kiloda mücadele eden Onur Gezer şampiyonayı beşinci olarak tamamlarken, 60 kiloda ise Göktuğ Akbal birincilik, Kağan Çaldıran ise ikincilik madalyasını elde etti.

Sonuçların ardından şampiyonayı takım halinde dördüncü olarak tamamlayan Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı da kazanmış oldu. - DÜZCE