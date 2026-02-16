Türkiye şampiyonasında kürsüye çıktı - Son Dakika
Spor

Türkiye şampiyonasında kürsüye çıktı

Türkiye şampiyonasında kürsüye çıktı
16.02.2026 17:28  Güncelleme: 17:29
Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Mert Halil İşler, İstanbul'da düzenlenen Gençler B Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak Düzce'ye gurur yaşattı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Mert Halil İşler, İstanbul'da düzenlenen Gençler B Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olarak kürsüye çıktı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Okul sporları Gençler B Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil etti. Ulusal şampiyonalarda birçok branşta başarılar kazanan Düzce Belediyesi Spor Akademisi, ata sporu güreşte de başarılı sporcular yetiştirerek önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul ilinde gerçekleştirilen okul sporları Türkiye şampiyonasında mindere çıkan Düzceli sporcular, başarılı müsabakalar gerçekleştirdi. Müsabakalar sonunda kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Mert Halil İşler, Düzce'ye gurur yaşattı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Düzce, Spor

Türkiye şampiyonasında kürsüye çıktı

