Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde madalya kazandı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi\'nde madalya kazandı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında madalya kazandı. Müsabakalara 11 ilden 378 sporcunun katıldığı belirtildi.

03.06.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 2. Grup Müsabakaları Bursa'da gerçekleştirildi. 11 ilden 378 sporcunun mücadele ettiği heyecanlı müsabakalara Düzce Belediyesi Spor Akademisi de katıldı.

Kızlar 100 metre sırtüstü, kızlar 50 metre serbest, kızlar 200 metre sırtüstü ve kızlar 50 metre sırtüstü kategorilerinde yarışan Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, geçmiş olduğu 4 baraj derecesi ile madalya kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Türkiye, Düzce, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement