Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi\'nde madalya kazandı

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Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Arena Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 2. Grup Müsabakaları Bursa'da gerçekleştirildi. 11 ilden 378 sporcunun mücadele ettiği heyecanlı müsabakalara Düzce Belediyesi Spor Akademisi de katıldı.

Kızlar 100 metre sırtüstü, kızlar 50 metre serbest, kızlar 200 metre sırtüstü ve kızlar 50 metre sırtüstü kategorilerinde yarışan Spor Akademisi sporcusu Asel Mutlu, geçmiş olduğu 4 baraj derecesi ile madalya kazandı. - DÜZCE