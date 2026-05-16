Düzce\'de Off-Road festivali nefes kesti: 60 araç zorlu parkurda yarıştı

16.05.2026 16:05  Güncelleme: 16:19
Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün düzenlediği 36. Off-Road Festivali'nde 60 araç ekstrem parkurda yarıştı. Kartal görünümlü modifiye araç festivale damga vurdu.

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün geleneksel hale getirdiği 36. Off-Road Festivali, Gümüşova Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen off-road tutkunları, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti. Toplam 60 aracın yarıştığı festivalde çamur, dik rampalar ve engellerle dolu parkurlar izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Yarışları takip eden vatandaşlar, araçların performansını heyecanla izledi.

13 yılda 36. festival

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, organizasyonun 13 yıldır aralıksız sürdüğünü belirterek, "13 yılda 36.'sını gerçekleştirdiğimiz festivalimizde öncelikle huzurlu bir kamp ortamı oluşuyor. Dün akşam ve bugün çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Şimdi yarışlarımız devam ediyor. Bugün ekstrem etap, yarın ise normal etap yarışlarımız olacak" dedi.

Festivalin dikkat çeken araçlarından birinin kartal görünümlü modifiye araç olduğunu söyleyen Albayrak, "Kartal olan otomobilin tekerlerini ve motorunu değiştiren bir aracımız şu anda yarışıyor. Kartal görünümlü tank olarak yarışlara katıldı. İnsanlar da bu aracı çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Festival, yarın gerçekleştirilecek normal etap yarışlarıyla devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

