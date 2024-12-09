Düzce\'de Basketbol Şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Yurdu

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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurtlig Erkekler başkatbol turnuvası şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Yurdu oldu.

Düzce Üniversitesinde okuyan ve Gençlik Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığı YurtLig Erkekler Basketbol Turnuvası yapıldı. 5 gün süren mücadelelerin ardından turnuva sona erdi. Şampiyonada Aliya İzzetbegoviç Yurdu birinci, Cahit Zarifoğlu Yurdu ikinci ve Hafız Hasan Şen Yurdu üçüncü oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı "Sportmence oyunlar sergileyen gençlerimizi tebrik ediyoruz" diyerek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE