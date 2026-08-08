Düzce\'de Eğitimcilerin Voleybol Etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İl Müdürü Gülşen Özer'in de katıldığı voleybol etkinliğinde spor ve dayanışmayı bir arada yaşadı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol etkinliğinde kurum personeli bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer'in de katıldığı etkinlikte personel, spor yaparak keyifli vakit geçirdi. Organizasyonla kurum çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve ekip ruhunun güçlendirilmesi hedeflendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte personel, iş ortamının dışında bir araya gelerek hem spor yaptı hem de sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum içi dayanışmayı artırmaya yönelik sosyal ve sportif etkinliklerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği belirtildi.