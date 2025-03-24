Düzce\'de Geleneksel Futsal Turnuvası Şampiyonu Yeşil Mahalle

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli İlçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen geleneksel hale getirilen futsal turnuvasında şampiyon Yeşil Mahalle oldu.

AK Parti Çilimli İlçe Gençlik Kolları tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen futsal turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti MKYK Üyesi Cengiz Tokmak, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'da turnuvanın final maçını tribünden izledi. Final maçında Yeşil Mahalle ile Bölünmezler karşı karşıya geldi. 8-2'lik galibiyetle şampiyon olan Yeşil Mahalle takımını ve tüm oyuncularını programa katılanlar tebrik etti. Şampiyon takım kupasını protokolün elinden aldı.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi mücadele azimleri ve fair-play ruhları için kutluyorum. Gençlerimizin sporla sosyalleşmesine ve birlik içinde hareket etmesine katkı sağlayan AK Parti Çilimli Gençlik Kollarımıza da bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE