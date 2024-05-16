Düzce\'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Spor

Düzce Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini Anıtpark Meydanı'nda başlattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde kurulan parkurlarda gençler ve çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Anıtpark'ta kurulan spor alanlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını başlattı. Adına yakışır etkinliklerle başlayan hafta boyunca gençlerin spor branşlarına ilgileri teşvik edilecek. Anıtpark'ta kurulan voleybol, ayak futbolu, touch tenis, bocce ve basketbol alanlarında hünerlerini sergileyen gençler parkurları boş bırakmadı. Gençlik Haftası dolayısıyla devam edecek etkinlikler çeşitli noktalarda kurulacak parkurlar ile gençlerin hizmetinde olacak.

Aynı zamanda Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının girişimi ile düzenlenen Şiir konserinde de gençlik üzerine yazılan dizeler öğrenciler tarafından okundu. 105. yılında gençlerin aktif olarak katıldığı çok çeşitli organizasyonlarla adına yakışır şekilde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Düzce'de farklı etkinliklerle sürecek. - DÜZCE