Emekli muhasebeci bilardo tutkusundan 46 yıldır vazgeçmiyor

Düzce'de kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 kez anjiyo olan, damarlarına 4 stent takılan 63 yaşındaki emekli muhasebeci Hayrettin Doğusoy, 46 yıldır tutkunu olduğu bilardodan kopamıyor.

Düzce'de yaşayan evli ve bir çocuk babası Doğusoy, lise son sınıftayken 17 yaşında bilardo sporuna başladı. Zamanla kendisini geliştirip birçok resmi ve özel turnuvaya katılarak dereceler yapan Doğusoy, yaklaşık 25 yıl önce panik atak şikayetiyle gittiği hastanede kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Üç kez anjiyo olan, daralma görüldüğü için damarlarına da ameliyatla 4 stent takılan Doğusoy, hastalığına rağmen çok sevdiği bilardoya devam etti.

İlerleyen yaşına rağmen Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan organizasyonlarda başarılarını sürdüren Doğusoy, kendisi gibi hastalara bilardo sporunu yapmayı tavsiye etti.

"Hareket oluyor, insanı zinde tutuyor"

Katıldığı özel turnuvalarda 20 birinciliği ve çeşitli dereceleri bulunan emekli muhasebeci Hayrettin Doğusoy, AA muhabirine, ağır olmayan, hafif yürüyüşlerle gerçekleştirilen bilardonun tam kendisine göre bir spor olduğunu anlattı.

Bir müsabakada 5-10 kilometre yürüyüş yapmış kadar efor sarf edildiğini anlatan Doğusoy, "Durumu çok ağır olmayan hastalara tavsiyem, bilardo sporunu yapmaları. Kendini bırakmaktan çok daha iyidir. Kahvehanede boş boş oturmaktansa bu masanın etrafında spor yapmak, yürüyüş yapmak çok iyidir. Hareket oluyor, insanı zinde tutuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin çoğu iline turnuvalara giderek başarılar elde ettiğini belirten Doğusoy, "Genelde zaten birincilik, ikincilik, üçüncülüklere aboneydik. Şimdi burada bulunan arkadaşların çoğu bizi geçti. Buradaki arkadaşlara destek olup sorarlarsa yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Doğusoy, bilardonun her yaştan bireyin yapabileceği bir spor dalı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"'7'den 77'ye' diye kavram vardır, o bizim spor için genelde geçerli olan bir şey. Soğukkanlı olmayı gerektiren bir spor bu. O yüzden relaks olmaya, o şekilde telafi etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 25 yıldır kalp rahatsızlığıyla beraber bu sporu yapıyorum. Sıkıntım olmadı. Bizim bile bu yaşta örnek aldığımız şeyler oluyor, gençler de olumlu taraflarını örnek alıyorlar, olumsuz taraflarını düzeltmeye uğraşıyorlar."