Düzce'de Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e Yakın Sporcu Yarışacak

Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Düzce'de gerçekleştirilecek Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e yakın sporcu yarışacak.

TGTOF'den yapılan açıklamaya göre, 19-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda sporcular, Gölyaka Kültür Parkı Mesire alanında 7 kategoride oklarını atarak madalya mücadelesi verecek.

Müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.