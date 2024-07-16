Düzce'de Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e Yakın Sporcu Yarışacak - Son Dakika
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Düzce'de Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e Yakın Sporcu Yarışacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Düzce'de düzenlenecek olan Konuralp Hava Koşusu'nda yaklaşık 300 sporcu yarışacak. Gölyaka Kültür Parkı Mesire alanında gerçekleştirilecek olan organizasyonda sporcular, 7 farklı kategoride oklarını atarak madalya mücadelesi verecek. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak. Yarışmalar sırasında sadece geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun onayladığı geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Modern ekipmanlar ve malzemeler ise yarışmalarda kullanılamayacak.

16.07.2024 13:41
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Düzce'de gerçekleştirilecek Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e yakın sporcu yarışacak.

TGTOF'den yapılan açıklamaya göre, 19-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda sporcular, Gölyaka Kültür Parkı Mesire alanında 7 kategoride oklarını atarak madalya mücadelesi verecek.

Müsabakaya Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Düzce'de Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e Yakın Sporcu Yarışacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Konuralp Hava Koşusu'nda 300'e Yakın Sporcu Yarışacak - Son Dakika
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