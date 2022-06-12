Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti

12.06.2022 19:27
Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışları zorlu parkurlar arasında kıyasıya mücadeleyle geçti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışları zorlu parkurlar arasında kıyasıya mücadeleyle geçti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ile Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen 25'inci Off-Road yarışlarına 30 araç ve 60 sporcu katıldı. Çamurlu su kaplı zorlu parkurlarda araçları kullanan ekipler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerinde ilerleyemezken bazı araçlarda arıza yapması nedeniyle çamura saplandı. Parkura çağrılan başka araçlarla halat bağlanarak çamur içerisinden çekildi. Ayrıca yarışları yakından takip eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da bir Off-Road aracına binerek parkurda gezinti yaptı. Yarışlar sonunda dereceye giren off-road yarışçılarına ödül verildi.

Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti
Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti
Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti
Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti
Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti
YORUMLAR
500
Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü Sağanak Yağış ve Fırtına Ankara'yı Etkisi Altına Aldı Sağanak Yağış ve Fırtına Ankara'yı Etkisi Altına Aldı
Kaynak: DHA

Akçakoca, Tragger, Düzce, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Off-Road yarışçıları kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement