Düzce\'de Öğrenciler Floor Curling İle Yeni Döneme Başladı

Spor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Avni Akyol Öğrenci yurdunda bulunan öğrenciler, yeni döneme floor curling ile başladı.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Avni Akyol Öğrenci yurdunda, yeni döneme başlayacak öğrenciler için spor etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdiği etkinlikte gençler floor curling sporu ile ilgili önce bilgilendirmeler yapıldı. Daha sonra meraklı öğrenciler, floor curling yaparak eğlenceli anlar yaşadı. - DÜZCE