DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler birimi okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerine başladı.
Hareketli yaşam ve sportif faaliyetleri öğrencilere aşılamak için çalışmalar yapan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Kasım Aktaş Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik hareketli yaşam eğitimleri gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda başlatılan basit egzersizlere öğrenciler tam katılım sağladı. - DÜZCE
Son Dakika › Spor › Düzce'de Öğrencilere Hareketli Yaşam Eğitimi - Son Dakika
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