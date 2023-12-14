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Düzce'de Okul Sporları İFET Oyunları Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce'de Okul Sporları İFET Oyunları Devam Ediyor

Düzce'de Uzunmustafa İlkokulu'nda düzenlenen Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları, bin 60 öğrencinin katılımıyla devam etti. İlkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerdeki ilkokullarda devam edecek ve sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölenle sona erecek.

Düzce\'de Okul Sporları İFET Oyunları Devam Ediyor
14.12.2023 - 11:56,
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Düzce'de Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları devam ediyor.

Okul Sporları 2023-2024 sezonu İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) Oyunları Yarışmaları Uzunmustafa İlkokulunda 1., 2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde öğrencilerin katılımıyla devam etti. Spor lisesinden gönüllü gençler ile yürütülen ilkokul fiziksel etkinlik ve geleneksel çocuk oyunlarına bin 60 öğrenci katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organize ettiği Uzunmustafa İlkokulu'nda ki öğrenciler arasında Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi.

İFET-ilkokul fiziksel etkinlik oyunları yıl boyunca il ve ilçelerde bulunan ilkokullarda devam edecek olup, sene sonunda başarılı öğrencilerin katılacağı bir şölen ile sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Okul Sporları İFET Oyunları Devam Ediyor - Son Dakika
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