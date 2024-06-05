Düzce'de Okul Sporları Minikler Satranç Şampiyonası Tamamlandı

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Düzce'de okul sporları minikler satranç şampiyonası 400 sporcunun katılımı ile tamamlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden okul sporları yarışmaları tamamlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Okul sporları minikler A ve B satranç müsabakalar Bahçeşehir spor salonunda gerçekleştirildi. 400 sporcunun katıldığı yarışlarda derece alan sporcular Düzce'yi bölge şampiyonlarında temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE