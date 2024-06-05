Düzce'de Okul Sporları Minikler Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Düzce'de okul sporları minikler satranç şampiyonası 400 sporcunun katılımı ile tamamlandı.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden okul sporları yarışmaları tamamlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Okul sporları minikler A ve B satranç müsabakalar Bahçeşehir spor salonunda gerçekleştirildi. 400 sporcunun katıldığı yarışlarda derece alan sporcular Düzce'yi bölge şampiyonlarında temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE
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