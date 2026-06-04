Düzce\'de Oryantiring Şampiyonası Protokolü İmzalandı

15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek U14 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için protokol imzalandı. Organizasyonun, kentin doğal güzellikleri ve turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzce'de 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek U14 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için iş birliği protokolü imzalandı. Valilik himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin protokol, Vali Mehmet Makas, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ün katılımıyla imza altına alındı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuları bir araya getirecek şampiyonanın, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra Düzce'nin doğal güzellikleri ve turizm destinasyonlarının tanıtımına da destek olması bekleniyor. İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, organizasyonun Düzce için hayırlı olmasını temenni ederek, şampiyonanın kentin spor ve turizm alanındaki tanıtımına önemli katkılar sunacağını ifade etti. - DÜZCE