Düzce\'de U14 Kızlar Basketbol Liginde Karadeniz Ereğli Belediye Şampiyon Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de U14 kızlar yerel lig basketbol müsabakalarında Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü birinci oldu.
U14 kızlar basketbol yerel ligi Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. 6-16 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 takımın katıldığı müsabakalarda Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü birinci, Düzce Basket Spor Kulübü ikinci ve Düzce Atletik Spor Kulübü üçüncü oldu. Dereceye giren takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi. - DÜZCE
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