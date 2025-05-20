Düzce\'de Yerel Lig Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen spor mahallemde yerel ligi voleybol müsabakalarında Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.

Düzce Valiliğinin koordinasyonunda Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Spor Mahallemde Yerel Ligleri" Voleybol Erkekler müsabakaları Spor Lisesi ve 18 Temmuz Spor Salonu'nda 21 takımın katılımı ile tamamlandı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü birinci, Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, Cezaevi Müdürlüğü üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Hamit Sakal takdim etti. - DÜZCE