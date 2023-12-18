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Düzce'de Yurtlar Arası Pool Bilardo Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Yurtlar Arası Pool Bilardo Turnuvası Düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yurtlar arası Pool Bilardo turnuvası Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvada Emre Kalaycıoğlu birinci, Mehmet Söylemez ikinci, Hasan Demir ve Serhat Kurhan üçüncü oldu.

Düzce\'de Yurtlar Arası Pool Bilardo Turnuvası Düzenlendi
18.12.2023 - 09:53,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yurtlar arası Pool Bilardo turnuvası düzenlendi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen GSB Yurtları Arası Pool Turnuvası 20 gencin katılımı ile tamamlandı. GSB Yurtları Arası Pool Turnuvası sonunda Emre Kalaycıoğlu birinci, Mehmet Söylemez ikinci, Hasan Demir ve Serhat Kurhan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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