Çocuklarla voleybol oynadılar

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı , Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ali Sat ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz bir takım ziyaretler için gittikleri Yığılca ilçesinde spor salonunda spor yapan çocuklarla birlikte voleybol oynadılar.

Kaynak: İHA

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