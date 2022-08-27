Belediye Başkanı Özlü'den Düzcespor'a destek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye Başkanı Özlü'den Düzcespor'a destek ziyareti

27.08.2022 16:11
Belediye Başkanı Özlü'den Düzcespor'a destek ziyareti

DÜZCE(İHA) – Geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla 2. lige yükselen Düzcespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

DÜZCE(İHA) – Geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla 2. lige yükselen Düzcespor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla sohbet etti.

Düzcespor, geçtiğimiz yıl oynadığı başarılı futbolla lider olarak 2. lige yükselmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Düzcespor ilk maçı olan Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı Lacivertli takımı Belediye Başkanı Faruk Özlü ziyaret etti. Teknik heyetten yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler alan Özlü, futbolcularla da bir süre sohbet etti.

Özlü; "Size güvenim tam çocuklar. Geçtiğimiz sezon 2. lige yükselerek bizlere büyük bir gurur yaşattınız. Ankaraspor'u ağırlayacağız. Oynayacağınız zorlu maçta sizlere, yönetim kuruluna ve teknik heyete başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, ligin sonu şampiyonluk olsun" dedi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Yılın ilk 7 ayında 11 bin 81 ton fındık ihraç edildi Yılın ilk 7 ayında 11 bin 81 ton fındık ihraç edildi Düzce'de kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı Düzce'de kayıtlı araç sayısı 124 bine yaklaştı
Kaynak: İHA

Ankaraspor, Faruk Özlü, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Başkanı Özlü'den Düzcespor'a destek ziyareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 16:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Özlü'den Düzcespor'a destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement