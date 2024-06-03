Düzce İpek Yolu Trail Koşusu ertelendi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 Haziranda yapılması planlanan Düzce İpek Yolu Trail Koşusu ileri bir tarihe ertelendi.

Düzce İpekyolu Ultra Trail Koşusu Organizasyon Komitesi ilde yapılacak olan ikinci geleneksel koşu yarışının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada "Düzce'de 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ikinci geleneksel Düzce İpek Yolu Trail Koşusu'nun ertelenmesiyle ilgili olarak, sizleri bilgilendirmek isteriz. Yağış sebebi ile koşu parkurlarında oluşan hasarlar ve sporcuların emniyeti, YKS sınavı dolayısıyla sessiz ortam gerekliliği ve emniyet tedbirlerinin çakışması, başka bir ilde yapılacak olan koşu yarışı ile çakışma, ödül ve kategorilerde talep yoğunluğu ve tasarruf tedbirlerinin alınması gibi nedenlerden dolayı Düzce İpek Yolu Trail Koşusu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alınmış olup başvuru yapan 500 sporcuya destek ve katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Yeni tarih ve detaylar hakkında sizlere en kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır" denildi. - DÜZCE