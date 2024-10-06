Düzce Kadın Futbol Kulübü Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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Düzce Kadın Futbol Kulübü Sezona Merhaba Dedi

Düzce Kadın Futbol Kulübü Sezona Merhaba Dedi

Düzce Kadın Futbol Kulübü, 2. Lig'de 1. Lig hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

06.10.2024 11:20
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DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar 2. Lig'in kasım ayında başlayacak yeni sezonu için top başı yaptı. Yeni sezonu açan kadın futbolcular, 1. Lig'e yükselmek için ter dökmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl TFF 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden ancak arzu ettiği sonuçları alamayan Düzce Kadın Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunu sade bir törenle açtı. Sezon açılışında A takımın yanı sıra U13, U15 ve U17 takımlarında oynayan futbolcular da hazır bulundu. Eski oyuncuların yanı sıra yeni transferler de takımla birlikte antrenmanlara başladı. A takımın antrenörlüğünü Kenan Özen üstlenirken, altyapı takımları Ahmet Kara'nın yönetiminde olacak.

Kulübün bu sezonki hedefi, başarılı bir performans sergileyerek son iki yıldır mücadele ettiği 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmak. Bu hedef doğrultusunda yapılan transferlerle güçlendirilen A takım, altyapıdan da futbolcularla desteklendi. Takım, Kasım ayında başlayacak lig maçlarına kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Birol Aksu: "İddialıyız"

Sezon açılışında takımın durumu ve hedefleri hakkında bilgi veren Düzce Kadın Futbol Kulübü Başkanı Birol Aksu, "2024-2025 sezonu açılışını yapıyoruz. Kulübümüz, 147 futbolcunun lisanslı olduğu bir kulüp. 2. Lig'de mücadele ediyoruz ve bu sezon 1. Lig'e çıkma konusunda iddialıyız. Gerekli transferleri gerçekleştirdik ve iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Takım içinde birliği ve beraberliği sağladık. Bu sezon 1. Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayarak yola devam ediyoruz. Sezon açılışımızın ardından antrenmanlara hemen başlayacağız. A takımımızda Kenan Özen hocamız, altyapı takımlarımızda ise Ahmet Kara hocamız var. Hem hocalarımız hem de oyuncularımız takımlarımıza inanıyor ve büyük bir heyecanla lige hazırlanıyoruz" dedi.

Eda Tepe: "Bu sezon ter dökmek için sabırsızlanıyoruz"

Takımın futbolcularından Eda Tepe de yeni sezona dair duygularını paylaşarak, taraftarlardan destek beklediklerini ifade etti. Tepe, "Yeni sezon için çok heyecanlıyız. Altyapıdan takıma kattığımız oyuncularla birlikte hedefimiz, 1. Lig'e çıkmak. Yeni transfer arkadaşlarımız da bize katıldı ve hep birlikte 2 yıl kaldığımız 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. Ligler kasım ayında başlayacak ancak biz hazırlıklarımıza hemen başlayacağız. Transfer sürecini tamamladık ve artık takımımız hazır. Bu sezon ter dökmek için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz ise tribünleri doldurmaları. Dışarıda başka takımlarda taraftar desteği daha fazla, ancak biz de taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tribünlerden gelecek destek, ligdeki motivasyonumuzu ve heyecanımızı artıracaktır" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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