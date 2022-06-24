Düzce stadyumu bağlantı yolu üzerine yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce spor'a yakışır modern bir stadyum yapılacağı müjdesini verdi. Yeni stadın Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde yapılacağını söyleyen Başkan Özlü, bu konudaki desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor ile ilgili yaşanan yeni gelişmeyi kamuoyu ile paylaşarak, modern stadın Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programına alındığını söyledi. Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Çilimli OSB Altyapısının Yeşil OSB'ye uygun hale getirilmesi fizibilite desteği projesi imza törenine katılan Başkan Dr. Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada Düzce'nin sınıf atlaması adına yaptıkları proje çalışmalarından bahsetti.

Modern stadyum yatırım programına alındı

Düzcespor konusunda da yeni ve müjdeli haberlerinin olduğunu kaydeden Başkan Özlü, " Ankara'da gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde mevcut stadyumun taşınması için Gençlik ve Spor Bakanlığından destek alıyoruz. Modern stadyumu bakanlığın yatırım programına aldırıyoruz. Düzcespor için yapacağımız modern stat, Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde olacak. Bu manada bizlere desteklerini esirgemeyen, olurlarıyla bizleri mutlu eden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şıralık'ta devam eden Düzcespor yedek stadında çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Özlü, "Burada ayrıca kulüp tesisleri ve antrenman sahası olacak. Düzce'nin iki kampusu olacak. Güneyde spor kampusu kuzey de ise stadyum şeklinde olacak" diye konuştu. - DÜZCE