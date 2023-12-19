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Düzce Üniversitesi mezunu Mehmet Demirci Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi mezunu Mehmet Demirci Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 52 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı.

Düzce Üniversitesi mezunu Mehmet Demirci Avrupa Wushu Şampiyonası\'nda birinci oldu
19.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:43
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul'da 15-18 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 52 kilogramda finalde yarışan Demirci'nin, Ermeni rakibini yenerek altın madalya kazandığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla ülkemizi ve üniversitemizi gururlandıran Mehmet Demirci'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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