Düzce Üniversitesi Öğrencileri Üniversitelerarası Okçuluk Yarışmasında Birinci Oldu - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Öğrencileri Üniversitelerarası Okçuluk Yarışmasında Birinci Oldu

Düzce Üniversitesi Öğrencileri Üniversitelerarası Okçuluk Yarışmasında Birinci Oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen 'Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu' yarışmasında, Düzce Üniversitesi öğrencileri grup kadınlar kategorisinde birinci oldu. Nuray Tok, Zeynep Didar Akıncı ve Rabia Korhan birincilik kupasını kazandı. Ayrıca Zeynep Didar Akıncı bireysel kategoride 4. olarak madalya aldı.

16.05.2024 19:19
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen "Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu" yarışmasında, grup kadınlar kategorisinde Düzce Üniversitesi öğrencileri birinci olma başarısı gösterdi.

Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nuray Tok, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Didar Akıncı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Korhan, birincilik kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Bireysel kategorideyse Zeynep Didar Akıncı 4. olarak madalya almaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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