Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası\'nda birinci oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonasında tüm rakiplerini geride bıraktı.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası'nda birinci olarak yine büyük bir başarının sahibi oldu. Büyükler 52 kiloda tüm rakiplerini geride bırakan ve oldukça başarılı performans sergileyen Mehmet Demirci, Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.
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