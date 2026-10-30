Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu, öğretmenler tebrik edildi - Son Dakika
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Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu, öğretmenler tebrik edildi

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Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birincisi oldu, öğretmenler tebrik edildi
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Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birinciliğini elde etti. Takımdaki öğretmenler, bu başarıyı Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile paylaştı; Özer, öğretmenleri tebrik etti.

Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında il birinciliğini kazanan Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı'nda yer alan öğretmenler, başarılarıyla gurur yaşattı.

Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Düzce Valiliği Kadın Masa Tenisi Takımı il birinciliğini elde etti. Takımda yer alan Çilimli Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Büşra Çiçek ile Kumluca Ortaokulu Rehber Öğretmeni Çağla Ayoğlu, kazandıkları başarıyı paylaşmak üzere Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, başarılı öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Düzce ValiliğiGülşen ÖzerEğitimDüzceKamuSporSon Dakika

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