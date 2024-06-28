Düzce Valisi Selçuk Aslan, uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve çalıştırıcıları ağırladı

Spor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcu ve çalıştırıcılarını ağırladı.

Düzce'de son yıllarda spordaki adını duyurmaya devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, bu yıl uluslararası müsabakalarda derece elde eden Düzceli sporcuları ve antrenörlerini kabul etti. Vali Aslan, wushu ile halter spor dallarında ülkemizi gururla temsil eden sporcuları, ailelerini ve çalıştırıcılarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE