Düzceli hentbolcular Sakarya'da grup birincisi oldu

DÜZCE(İHA) – Okul sporları hentbol genç erkekler müsabakaları sonunda Düzce Spor Lisesi grup birincisi oldu.

Sakarya'da okul sporları Hentbol genç erkekler müsabakaları düzenlendi. B Grubunda mücadele eden Düzce Spor Lisesi hentbol takımı grubu namağlup birinci sırada tamamladı. Grubunda Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Lisesi, Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ve Kastamonu Aytaç Eruz Anadolu Lisesi ile mücadele eden Düzce temsilcisi 3 rakibini de yenerek grup lideri oldu. Düzce Spor Lisesi, Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE