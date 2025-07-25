Düzceli Sporcular Kick Boks\'ta 3 Madalya Kazandı

Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde katılan Sıla Saygılı şampiyon, Melek Atasoy Türkiye ikincisi ve Efekan Çavdar Türkiye üçüncüsü olarak 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Sıla Saygılı bu yıl yapılmış olan 3 şampiyonada da birinci olarak milli takımda yerini alıp, İtalya da gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE