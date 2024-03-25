Düzceli sporcular Taekwondo Türkiye finallerinde başarı elde etti

DÜZCE(İHA) – Okul sporları gençler Taekwondo Türkiye finallerinde Düzceli sporcular bir şampiyonluk bir de üçüncülük elde etti.
Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Türkiye Finallerinde antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı Düzceli sporcular Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz 42 kilo bayanlarda Türkiye Şampiyonu, Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencisi Emir Perçin 63 kilo erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu.
Damla Nur Yılmaz elde ettiği bu şampiyonluk ile üst üste 2. kez Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, liderlik savaşı verdiği Erokspor'u evinde konuk edecek.
Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Dörtlü Final'de Kepez Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon oldu. Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1'lik skorla kaybetti. Bayındırspor, Metin Salih Aktürk'ün 2 golüyle galip geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Galatasaray Fan Token sahibi taraftarlar, Galatasaray Futbol A Takımı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ederek, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray'ın partneri Socios.com uygulaması üzerinden seçilen şanslı taraftarlar, Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ı Florya'da yalnız bırakmadı. Taraftarlar, futbolcularla bir araya gelerek sohbet etme ve formalarını imzalatma fırsatı yakaladı. Antrenmanı birlikte izleyen taraftarlar, şampiyonluk tezahüratlarıyla takıma destek verdi.
Erzurum'da "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen 35 yaş üstü master atletler, maratonlarda başarı için ramazanda da yoğun antrenman yapıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeni tanınmaya başlayan korfbol branşında 5 gün sürecek grup müsabakaları başladı. Erkek ve kadın sporcuların bir arada oynayabildiği korfbol müsabakalarına birçok ilin takımları katılıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar 2. Lig finalinde Kepez Belediyespor, Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupası ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Kepez Belediyespor, gelecek sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Menemen FK, Sarıyer'i 4-2 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti. Bu galibiyetle Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, kalan maçları en az kayıpla atlatarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor.
Kütahya'da düzenlenen Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışı'nda sporcular, haritada yer alan hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada derece elde eden sporcular, madalyalarını ve Kütahya Belediyesi'nin hediyelerini aldı. Yarışmaya katılan sporcular, unutulmaz bir mücadele yaşadı. Yarışmanın ardından sporcular aileleriyle birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda vakit geçirdi.
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