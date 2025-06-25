Düzceli Sporcular Taekwondo\'da 7 Madalya Kazandı

Gruplar Analig Taekwondo müsabakalarında Düzceli sporcular 7 madalya kazandı.

Amasya'da gerçekleştirilen Gruplar Analig Taekwondo müsabakaları sona erdi. Müsabakalara antrenörleri Hakan Şengönül eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Kutan Muhammet Çeki birinci, Asya Şengönül ikinci, Belinay Aslanhan ikinci, Nil Pelin Deniz ikinci, Hazal Çavuş üçüncü, Alparslan Akgün üçüncü ve antrenörü Sabahattin Kuruoğlu eşliğinde katılan Hazal Bakı üçüncü oldu.

Başarılı sporcular Kutan Muhammet Çeki, Asya Şengönül, Belinay Aslanhan, Nil Pelin Deniz, Hazal Çavuş, Alparslan Akgün ve Hazal Bakı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. - DÜZCE